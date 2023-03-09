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Так продовжуватись не може. У МАГАТЕ відреагували на шосте знеструмлення Запорізької АЕС

Фото: у МАГАТЕ відреагували на шосте знеструмлення Запорізької АЕС (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У МАГАТЕ заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Він зазначив, що сьогодні близько 5:00 ЗАЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, коли її остання лінія 750 кіловольт була відключена. При цьому її єдина резервна лінія 330 кіловольт була пошкоджена кілька днів тому і перебуває в ремонті.

Внаслідок цього запрацювали всі 20 аварійних дизель-генераторів на ділянці. Основну потужність зараз забезпечують 8 із цих дизелів, а решта перебуває у режимі очікування. Гроссі зазначив, що дизеля на місці вистачає на 15 днів роботи. Два з 6 блоків, які були в режимі гарячої зупинки, переходять на холодну зупинку.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що це перший випадок, коли станція втрачає живлення з 23 листопада 2022 року. Зараз Запорізька АЕС працює на аварійних дизелях - останній лінії захисту.

Гроссі підкреслив, що це вже шостий випадок, коли ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в аварійному режимі.

"Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так продовжуватись не може. Я вражений самовдоволенням - що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми - МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку. Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться", - сказав він.

Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати безпеку ЗАЕС прямо зараз.

"Нам потрібна дія. Продовжу термінову консультацію та контакти", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні через російську атаку відключилась остання лінія зв'язку Запорізької АЕС, 5-й та 6-й енергоблоки перевели в холодний стан. Знеструмлення станції може призвести до радіаційної аварії.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ