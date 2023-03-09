Так продолжаться не может. В МАГАТЭ отреагировали на шестое обесточивание Запорожской АЭС

Он отметил, что сегодня около 5:00 ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, когда ее последняя линия 750 киловольт была отключена. При этом ее единственная резервная линия 330 киловольт была повреждена несколько дней назад и находится в ремонте.

В результате заработали все 20 аварийных дизель-генераторов на участке. Основную мощность сейчас обеспечивают 8 из этих дизелей, а остальные находятся в режиме ожидания. Гросси отметил, что дизеля на месте хватает на 15 дней работы. Два из шести блоков, которые были в режиме горячей остановки, переходят на холодную остановку.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что это первый случай, когда станция теряет питание с 23 ноября 2022 года. Сейчас Запорожская АЭС работает на аварийных дизелях - последней линии защиты.

Гросси подчеркнул, что это уже шестой случай, когда ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в аварийном режиме.

"Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и позволить этому произойти? Так продолжаться не может. Я поражен самодовольством - что мы делаем, чтобы этого не произошло? Мы - МАГАТЭ, мы призваны заботиться о ядерной безопасности. Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться и дальше, то однажды наша удача закончится", - сказал он.

Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать безопасность ЗАЭС прямо сейчас.

"Нам нужно действие. Продолжу срочную консультацию и контакты", - добавил он.