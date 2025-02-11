ua en ru
Вт, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Продовжували бізнес в окупації. Викрито екснардепа та його синів

Вівторок 11 лютого 2025 12:04
UA EN RU
Продовжували бізнес в окупації. Викрито екснардепа та його синів Фото: викрито колишнього нардепа та його сина, які продовжували бізнес в окупації (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Викрито колишнього народного депутата України та його синів, які продовжували бізнес на тимчасово окупованих територіях Луганської області, "підлаштувавшись" до законодавства Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Одному з його синів вже повідомлено про підозру.

Як повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про:

  • народного депутата України IV скликання Миколу Гапочку, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації;
  • сина нардепа Андрія Гапочку.

Підконтрольні підозрюваним підприємства й виробничі потужності знаходились на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

Деталі справи

Щоб безперешкодно вести бізнес й отримувати з нього прибуток після окупації, фігуранти, у 2022-му, маючи зв'язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували компанії за законами Росії та займались вирощуванням й продажем сільгосппродукції.

Фото: викрито колишнього нардепа та його сина, які продовжували бізнес в окупації (npu.gov.ua)

Підконтрольні їм компанії не лише сплачували податки до бюджету країни-терориста Росії, але й отримували фінансову допомогу від відомств так званої "ЛНР".

"При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні", - додає Національна поліція.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було вилучено:

  • 690 тисяч доларів;
  • 87 тисяч євро;
  • 960 тисяч гривень;
  • блокнот з чорновими записами;
  • чорнові варіанти довіреностей, що були видані фігурантам на представлення їх інтересів на окупованих територіях й Росії;
  • автомобілі.

Що загрожує

Сину колишнього народного депутата повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - колабораційна діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні 2024-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру чинній нардепці через незаконне збагачення на понад 20 мільйонів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція
NEWS
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів