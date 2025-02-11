Продовжували бізнес в окупації. Викрито екснардепа та його синів

Викрито колишнього народного депутата України та його синів, які продовжували бізнес на тимчасово окупованих територіях Луганської області, "підлаштувавшись" до законодавства Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Одному з його синів вже повідомлено про підозру.

Як повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про:

народного депутата України IV скликання Миколу Гапочку, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації;

сина нардепа Андрія Гапочку.

Підконтрольні підозрюваним підприємства й виробничі потужності знаходились на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

Деталі справи

Щоб безперешкодно вести бізнес й отримувати з нього прибуток після окупації, фігуранти, у 2022-му, маючи зв'язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували компанії за законами Росії та займались вирощуванням й продажем сільгосппродукції.

Фото: викрито колишнього нардепа та його сина, які продовжували бізнес в окупації (npu.gov.ua)

Підконтрольні їм компанії не лише сплачували податки до бюджету країни-терориста Росії, але й отримували фінансову допомогу від відомств так званої "ЛНР".

"При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні", - додає Національна поліція.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було вилучено:

690 тисяч доларів;

87 тисяч євро;

960 тисяч гривень;

блокнот з чорновими записами;

чорнові варіанти довіреностей, що були видані фігурантам на представлення їх інтересів на окупованих територіях й Росії;

автомобілі.

Що загрожує

Сину колишнього народного депутата повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - колабораційна діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 5 років тюрми.