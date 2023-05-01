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Продовжимо допомогу Україні. Спікер Палати представників США відповів російському журналісту

Фото: Кевін Маккарті, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США продовжуватимуть надавати Україні допомогу та виступають проти російської агресії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті.

Під час пресконференції в Єрусалимі російський журналіст почав ставити Маккарті провокаційні питання щодо можливості скорочення допомоги Україні.

"Я голосую за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей", - наголосив спікер Палати представників.

Він зазначив, що російські війська мають піти з території України і він не вважає дії країни-агресора правильними.

"Ми продовжуватимемо підтримувати. І я думаю, що решта світу бачить це так, як воно є", - підкреслив Маккарті.

Нагадаємо, раніше Маккарті заявляв, що він не підтримує "карт-бланш" у питанні допомоги Україні у війні з Росією.

При цьому Маккарті відмовився відвідувати Україну після запрошення Зеленського.

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