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Продолжим помощь Украине. Спикер Палаты представителей США ответил российскому журналисту

Фото: Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США будут продолжать предоставлять Украине помощь и выступают против российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти.

В ходе пресс-конференции в Иерусалиме российский журналист начал задавать Маккарти провокационные вопросы о возможности сокращения помощи Украине.

"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю ваши убийства детей", - подчеркнул спикер Палаты представителей.

Он отметил, что российские войска должны уйти с территории Украины и он не считает действия страны-агрессора правильными.

"Мы будем продолжать поддерживать. И я думаю, что весь остальной мир видит это так, как оно есть", - подчеркнул Маккарти.

Напомним, ранее Маккарти заявлял, что он не поддерживает "карт-бланш" в вопросе помощи Украине в войне с Россией.

При этом Маккарти отказался посещать Украину после приглашения Зеленского.

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