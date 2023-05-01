Продолжим помощь Украине. Спикер Палаты представителей США ответил российскому журналисту

В ходе пресс-конференции в Иерусалиме российский журналист начал задавать Маккарти провокационные вопросы о возможности сокращения помощи Украине.

"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю ваши убийства детей", - подчеркнул спикер Палаты представителей.

Он отметил, что российские войска должны уйти с территории Украины и он не считает действия страны-агрессора правильными.

"Мы будем продолжать поддерживать. И я думаю, что весь остальной мир видит это так, как оно есть", - подчеркнул Маккарти.