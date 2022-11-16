ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження зернової угоди: в ООН бачать привід для стриманого оптимізму

Новость на русском →
Київ, Середа 16 листопада 2022 22:54
Продовження зернової угоди: в ООН бачать привід для стриманого оптимізму Фото: в ООН бачать причини для обережного оптимізму щодо зернової оборудки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В ООН вбачають причини для обережного оптимізму щодо продовження "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це повідомило джерело в продовольчій комісії ООН, яке побажало залишитися неназваним. Підписана наприкінці липня зернова угода дозволила Україні експортувати близько 10 мільйонів тонн агропродукції, що зменшило міжнародні ціни на продовольство.

Повідомляється, що Росія та Україна близькі до продовження "зернової угоди". В обмін на це Захід пропонує РФ постачати аміак трубопроводом, який прокладено в Україні.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що в Женеві почалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна з Чорного моря.

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сподівається, що Росія вирішить продовжити "зернову угоду", яка дозволяє експортувати зерно з України Чорним морем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму