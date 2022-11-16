Продовження зернової угоди: в ООН бачать привід для стриманого оптимізму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про це повідомило джерело в продовольчій комісії ООН, яке побажало залишитися неназваним. Підписана наприкінці липня зернова угода дозволила Україні експортувати близько 10 мільйонів тонн агропродукції, що зменшило міжнародні ціни на продовольство.

Повідомляється, що Росія та Україна близькі до продовження "зернової угоди". В обмін на це Захід пропонує РФ постачати аміак трубопроводом, який прокладено в Україні.