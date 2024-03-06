Продовження захисту в Чехії: що треба врахувати українцям під час реєстрації

Онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту в Чехії триває до 15 березня. Якщо людина не зареєструється до цієї дати, статус автоматично скасується наприкінці цього місяця.
Що треба врахувати українцям під час реєстрації на продовження захисту, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Продовження тимчасового захисту у Чехії відбувається у два етапи. Перший – онлайн-реєстрація, яка передбачає продовження захисту до 30 вересня 2024 року. Другий – візит до відділення МВС і вклеювання візової наклейки, що означатиме продовження захисту до 31 березня 2025 року.
Для онлайн-реєстрації треба створити новий обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців. Для цього потрібно мати адресу електронної пошти. Усі попередні облікові записи біженців були видалені.
Необхідно вказати дійсну особисту електронну адресу, до якої завжди є доступ. У МВС Чехії радять реєструватися самостійно, щоб мати доступ до облікового запису. Якщо співробітник неприбуткової організації допомагає з реєстрацією, у людини повинні бути дані для доступу до електронної пошти та облікового запису.
Під час реєстрації треба вказати особисті дані (прізвище та ім’я, номер паспорта (якщо є), номер дійсної візи тимчасового захисту (якщо є), актуальне місце проживання в Чехії.
Якщо реєструється дитина віком до 15 років, додатково вказується:
Особи віком від 15 років можуть реєструватися самостійно.
Під час онлайн-реєстрації обирається день і час візиту до відділення МВС для вклеювання візової наліпки. Це буде другий етап продовження тимчасового захисту.
Під час відвідування відділення треба буде пред'явити:
Документом на підтвердження місця проживання може бути:
Слід врахувати, що для кожного члена сім'ї треба буде надати окреме підтвердження про проживання. Це стосується і дітей.
Фото: Для кожної людини потрібне окреме підтвердження про проживання (gettyimages.com)
Для дитини до 15 років до відділення МВС також необхідно взяти:
Офіційний інформаційний сайт МВС Чехії для українських біженців Naši Ukrajinci повідомляє, що візи толерантності, які були видані через війну, були продовжені автоматично, а отримання нової візової наклейки необов’язкове.
Із 1 лютого 2024 року українські громадяни, що мають такі візи, можуть отримати нову візову наклейку з терміном дії до 31 березня 2025 року.
Для цього необхідно записатися на візит до відділення МВС через Інформаційний портал для іноземців або зателефонувати на лінію клієнтського центру для запису. Без попереднього запису можуть не надати візової наліпки.
Нагадаємо, ми писали, що Чехія хоче посилити обмін інформацією про українських біженців. Це має відбуватися через посольства та на європейському рівнях.
Також ми розповідали, що буде з українськими біженцями у Чехії після закінчення тимчасового захисту. Чеська влада розглядає три сценарії розвитку подій – на випадок збільшення чи зменшення хвилі міграції.
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