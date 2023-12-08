Продовження УПЛ 8-11 грудня: повний розклад матчів сімнадцятого туру

Українська Прем'єр-ліга розпочне черговий тур другого кола сезону 2023/24 двома поєдинками в п'ятницю. Програма туру розтягнеться на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриватимуть тур у Житомирі, де місцеве "Полісся" прийме "Дніпро-1". Старт зустрічі призначений на 15:00. На дві години пізніше розпочнеться протистояння донецького "Шахтаря" і рівненського "Вереса" у Львові.

На суботу запланований один поєдинок – криворізький "Кривбас" удома зустрінеться з луганською "Зорею" (15:00). У неділю ж полтавська "Ворскла" о 13-й годині прийме "Рух" зі Львова. Натомість о 15:00 прозвучить стартовий свисток матчу між одеським "Чорноморцем" і "Колосом" із Ковалівки.

Закриють тур у понеділок ще двома поєдинками. О 14-й годині харківський "Металіст 1925" зустрінеться з "Олександрією". Дербі Києва між "Динамо" та "Оболонню" заплановане на 15:00. Матч черкаського ЛНЗ і закарпатського "Миная" перенесли на весну.

Домашні поєдинки "Полісся", "Шахтаря", "Ворскли", "Чорноморця" і "Металіста 1925" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Кривбаса" транслюватимуть в YouTube, а протистояння "Динамо" та "Оболоні" покаже телеканал "2+2".

Перелік матчів 17-го туру Прем'єр-ліги: