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Продолжение УПЛ 8-11 декабря: полное расписание матчей семнадцатого тура

Житомир, Пятница 08 декабря 2023 10:28
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Продолжение УПЛ 8-11 декабря: полное расписание матчей семнадцатого тура Фото: Столичное дерби состоится в понедельник (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига начнет очередной тур второго круга сезона 2023/24 двумя поединками в пятницу. Программа тура растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в Житомире, где местное "Полесье" примет "Днепр-1". Старт встречи назначен на 15:00. Через два часа позже начнется противостояние донецкого "Шахтера" и ровненского "Вереса" во Львове.

На субботу запланирован один поединок – криворожский "Кривбасс" дома встретится с луганской "Зарей" (15:00). В воскресенье же полтавская "Ворскла" в 13 часов примет "Рух" со Львова. В свою очередь в 15:00 прозвучит стартовый свисток матча между одесским "Черноморцем" и "Колосом" из Ковалевки.

Закроют тур в понедельник еще двумя поединками. В 14 часов харьковский "Металлист 1925" встретится с "Александрией". Дерби Киева между "Динамо" и "Оболонью" запланировано на 15:00. Матч черкасского ЛНЗ и закарпатского "Миная" перенесли на весну.

Домашние поединки "Полесье", "Шахтера", "Ворсклы", "Черноморца" и "Металлиста 1925" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Кривбасса" будут транслировать в YouTube, а противостояние "Динамо" и "Оболони" покажет телеканал "2+2".

Список матчей 17-го тура Премьер-лиги:

  • "Полесье" – "Днепр-1", 8 декабря, 15:00
  • "Шахтер" – "Верес", 8 декабря, 17:00
  • "Кривбасс" – "Заря", 9 декабря, 15:00
  • "Ворскла" – "Рух", 10 декабря, 13:00
  • "Черноморец" – "Колос", 10 декабря, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Александрия", 11 декабря, 14:00
  • "Динамо" – "Оболонь", 11 декабря, 15:00

Продолжение УПЛ 8-11 декабря: полное расписание матчей семнадцатого тура

К слову, накануне "Динамо" дома обыграло "Металлист 1925" в перенесенном поединке УПЛ.

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