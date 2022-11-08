Продовження УПЛ 8-10 листопада: повний розклад матчів дванадцятого туру

На 8 листопада дирекція Прем'єр-ліги призначила два матчі. Обидва розпочнуться о 13:00 – петровський "Інгулець" у Києві прийме луганську "Зорю", а в Ужгороді відбудеться дербі між харківськими "Металістом" і "Металістом 1925".

Ще три поєдинки відбудуться у середу. До Ковалівки на матч із "Колосом" завітає лідер першості – "Дніпро-1" (13:00). Паралельно у Львові розпочнеться зустріч криворізького "Кривбаса" та полтавської "Ворскли". Натомість о 15-й на "Арені Львів" зійдуться рівненський "Верес" і донецький "Шахтар".

Закриватимуть тур у четвер трьома матчами. На Закарпатті місцевий "Минай" прийме одеський "Чорноморець" о 13:00, а у Львові в той же час пролунає стартовий свисток у дербі між "Львовом" і "Рухом". Нарешті центральний матч туру відбудеться у столиці – "Динамо" проекзаменує "Олександрію" (15:00).

Перелік матчів 12-го туру Прем'єр-ліги: