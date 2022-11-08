Продолжение УПЛ 8-10 ноября: полное расписание матчей двенадцатого тура

На 8 ноября дирекция Премьер-лиги назначила два матча. Оба начнутся в 13:00 – петровский "Ингулец" в Киеве примет луганскую "Зарю", а в Ужгороде состоится дерби между харьковскими "Металлистом" и "Металлистом 1925".

Еще три поединка состоятся в среду. Ковалевку ради матча с "Колосом" посетит лидер первенства – "Днепр-1" (13:00). Параллельно во Львове начнется встреча криворожского "Кривбасса" и полтавской "Ворсклы". В свою очередь 15 часов на "Арене Львов" сойдутся ровненский "Верес" и донецкий "Шахтер".

Закрывать тур будут в четверг тремя матчами. На Закарпатье местный "Минай" примет одесский "Черноморец" в 13:00, а во Львове в то же время прозвучит стартовый свисток в дерби между "Львовом" и "Рухом". Наконец центральный матч тура состоится в столице – "Динамо" проэкзаменует "Александрию" (15:00).

Список матчей 12-го тура Премьер-лиги:

"Ингулец" – "Заря", 8 ноября, 13:00

"Металлист" – "Металлист 1925", 8 ноября, 13:00

"Колос" – "Днепр-1", 9 ноября, 13:00

"Кривбасс" – "Ворскла", 9 ноября, 13:00

"Верес" – "Шахтер", 9 ноября, 15:00

"Минай" – "Черноморец", 10 ноября, 13:00

"Львов" – "Рух", 10 ноября, 13:00

"Динамо" – "Александрия", 10 ноября, 15:00

Накануне лучшим игроком 11-го тура признали Цыганкова из "Динамо". Он оформил гол и ассист в противостоянии с одесским "Черноморцем" и помог гранду одержать победу над "моряками".