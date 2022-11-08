Продовження УПЛ 8-10 листопада: повний розклад матчів дванадцятого туру
Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги у вівторок продовжиться матчами 12-го туру. Його програма триватиме три дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
На 8 листопада дирекція Прем'єр-ліги призначила два матчі. Обидва розпочнуться о 13:00 – петровський "Інгулець" у Києві прийме луганську "Зорю", а в Ужгороді відбудеться дербі між харківськими "Металістом" і "Металістом 1925".
Ще три поєдинки відбудуться у середу. До Ковалівки на матч із "Колосом" завітає лідер першості – "Дніпро-1" (13:00). Паралельно у Львові розпочнеться зустріч криворізького "Кривбаса" та полтавської "Ворскли". Натомість о 15-й на "Арені Львів" зійдуться рівненський "Верес" і донецький "Шахтар".
Закриватимуть тур у четвер трьома матчами. На Закарпатті місцевий "Минай" прийме одеський "Чорноморець" о 13:00, а у Львові в той же час пролунає стартовий свисток у дербі між "Львовом" і "Рухом". Нарешті центральний матч туру відбудеться у столиці – "Динамо" проекзаменує "Олександрію" (15:00).
Перелік матчів 12-го туру Прем'єр-ліги:
- "Інгулець" – "Зоря", 8 листопада, 13:00
- "Металіст" – "Металіст 1925", 8 листопада, 13:00
- "Колос" – "Дніпро-1", 9 листопада, 13:00
- "Кривбас" – "Ворскла", 9 листопада, 13:00
- "Верес" – "Шахтар", 9 листопада, 15:00
- "Минай" – "Чорноморець", 10 листопада, 13:00
- "Львів" – "Рух", 10 листопада, 13:00
- "Динамо" – "Олександрія", 10 листопада, 15:00
До слова, у вихідні "Динамо" розгромило "Чорноморець" в Одесі та повернулося в топ-6 Прем'єр-ліги.
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