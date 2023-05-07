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Продовження УПЛ 7-8 травня: повний розклад матчів туру

Фото: "Динамо" зустрінеться з "Кривбасом" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Трьома поєдинками в неділю розпочнеться 25-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартуватиме ігровий день двома матчами о 13:00. Одеський "Чорноморець" на рідній арені прийме "Дніпро-1". У паралельному ж поєдинку "Металіст" із Харкова в Ужгороді зустрінеться зі "Львовом".

Лідер першості – донецький "Шахтар" – розпочне матч проти "Олександрії" о 15-й годині неділі. Натомість одвічний суперник "гірників" – київське "Динамо" – відкриватиме програму понеділка виїзним поєдинком у Кривому Розі проти "Кривбаса" (13:00). На годину пізніше пролунає стартовий свисток на Закарпатті, де "Минай" зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

На 15:00 призначили два матчі. У Львові "Рух" проекзаменує петровський "Інгулець". Натомість рівненський "Верес" на домашньому стадіоні прийме "Колос" із Ковалівки. О 17-й годині понеділка тур закриватимуть луганська "Зоря" і "Металіст 1925" із Харкова.

За шість турів до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (59 очок). "Дніпро-1" набрав на 5 очок менше, але досі з матчем у запасі. Третя – "Зоря" (52 пункти). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Металіста", "Руха" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 25-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Чорноморець" – "Дніпро-1", 7 травня, 13:00
  • "Металіст" – "Львів", 7 травня, 13:00
  • "Олександрія" – "Шахтар", 7 травня, 15:00
  • "Кривбас" – "Динамо", 8 травня, 13:00
  • "Минай" – "Ворскла", 8 травня, 14:00
  • "Рух" – "Інгулець", 8 травня, 15:00
  • "Верес" – "Колос", 8 травня, 15:00
  • "Зоря" – "Металіст 1925", 7 травня, 17:00

До слова, раніше Шовковський отримав нагороду тренеру туру після перемоги над "Ворсклою".

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