Продовження УПЛ 30 вересня-2 жовтня: повний розклад матчів дев'ятого туру

Черговий тур української Прем'єр-ліги розпочнеться трьома поєдинками в суботу. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриватимуть тур у Рівному, де о 15:00 місцевий "Верес" прийме ЛНЗ із Черкас. Натомість на дві години пізніше розпочнеться поєдинок донецького "Шахтаря" проти "Ворскли" з Полтави.

Ще один матч претендентів на високі місця за підсумками сезону відбудеться в Одесі, де "Чорноморець" зустрінеться з луганською "Зорею" (19:00). Натомість у неділю першими зіграють закарпатський "Минай" і київська "Оболонь" (13:00). Зате о 15-й годині криворізький "Кривбас" прийме "Рух" зі Львова, а о 17:00 пролунає стартовий свисток поєдинку "Колоса" з Ковалівки та житомирського "Полісся".

Центральний матч неділі відбудеться у столиці. Київське "Динамо" проекзаменує "Олександрію" Руслана Ротаня. Початок зустрічі запланований на 19:00. Закриють тур у понеділок колись принциповим протистоянням Дніпра та Харкова. До "Дніпра-1" завітає в гості "Металіст 1925". Старт поєдинку – о 17:00.

Домашні поєдинки "Шахтаря", "Чорноморця" та "Колоса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Миная" транслюватимуть в ефірі телеканалу "Спорт 1", "Динамо" – "2+2", а "Дніпра-1" – УНІАН. "Верес" і "Кривбас" покажуть матчі на YouTube.

Перелік матчів 9-го туру Прем'єр-ліги: