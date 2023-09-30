ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продолжение УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей девятого тура

Ровно, Суббота 30 сентября 2023 09:55
UA EN RU
Продолжение УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей девятого тура Фото: Владислав Ванат забивал "Александрии" раньше (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Очередной тур украинской Премьер-лиги начнется тремя поединками в субботу. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в Ровно, где в 15:00 местный "Верес" примет ЛНЗ из Черкасс. На два часа позже начнется поединок донецкого "Шахтера" против "Ворсклы" из Полтавы.

Еще один матч претендентов на высокие места по итогам сезона состоится в Одессе, где "Черноморец" встретится с луганской "Зарей" (19:00). В свою очередь в воскресенье первыми сыграют закарпатский "Минай" и киевская "Оболонь" (13:00). Зато в 15 часов криворожский "Кривбасс" примет "Рух" из Львова, а в 17:00 прозвучит стартовый свисток поединка "Колоса" из Ковалевки и житомирского "Полесья".

Центральный матч воскресенья состоится в столице. Киевское "Динамо" проэкзаменует "Александрию" Руслана Ротаня. Начало встречи запланировано на 19:00. Закроют тур в понедельник некогда принципиальным противостоянием Днепра и Харькова. К "Днепру-1" приедет в гости "Металлист 1925". Старт поединка – в 17:00.

Домашние поединки "Шахтера", "Черноморца" и "Колоса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Миная" будут транслировать в эфире телеканала "Спорт 1", "Динамо" – "2+2", а "Днепра-1" – УНИАН. "Верес" и "Кривбасс" покажут матчи на YouTube.

Список матчей 9-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – ЛНЗ, 30 сентября, 15:00
  • "Шахтер" – "Ворскла", 30 сентября, 17:00
  • "Черноморец" – "Заря", 30 сентября, 19:00
  • "Минай" – "Оболонь", 1 октября, 13:00
  • "Кривбасс" – "Рух", 1 октября, 15:00
  • "Колос" – "Полесье", 1 октября, 17:00
  • "Динамо" – "Александрия", 1 октября, 19:00
  • "Днепр-1" – "Металлист 1925", 2 октября, 17:00

Продолжение УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей девятого тура

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Матвиенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Ворскла Шахтер Заря Днепр-1 Черноморец Александрия Верес Оболонь
NEWS
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых