Продовження УПЛ 29-31 жовтня: повний розклад матчів десятого туру

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги у суботу продовжиться матчами 10-го туру. Його програма триватиме ще три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

На 29 жотвня дирекція Прем'єр-ліги призначила два матчі. О 13:00 на Закарпатті полтавська "Ворскла" у статусі господаря прийме місцевий "Минай". Пізніше пролунає свисток у зустрічі донецького "Шахтаря" та "Олександрії" (17:00).

Ще три поєдинки відбудуться у неділю. До "Дніпра-1" в гості завітає одеський "Чорноморець" (13:00), а в паралельному двобої зійдуться "Львів" і харківський "Металіст". Центральний матч дня розпочнеться о 17:00 – київське "Динамо" прийме криворізький "Кривбас".

Закриватимуть тур у понеділок на Київщині. У Ковалівці "Колос" зустрінеться з рівненським "Вересом". Старт зустрічі о 13:00.

Перелік матчів 10-го туру Прем'єр-ліги:

"Ворскла" – "Минай", 29 жовтня, 13:00

"Шахтар" – "Олександрія", 29 жовтня, 17:00

"Дніпро-1" – "Чорноморець", 30 жовтня, 13:00

"Львів" – "Металіст", 30 жовтня, 13:00

"Динамо" – "Кривбас", 30 жовтня, 17:00

"Колос" – "Верес", 31 жовтня, 13:00

Напередодні звітний тур розпочався розгромом "Металіста 1925" у виконанні "Зорі". За луганців забивали Чурко, Нагнойний та Імереков. Натомість матч "Інгулець" – "Рух" перенесли на пізніший термін.