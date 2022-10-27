"Динамо" розписало яскраву нічию у Лізі Європи та втратило всі шанси на євровесну

Гольовим фестивалем завершився на Кіпрі матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між АЕКом із Ларнаки та київським "Динамо".

Ліга Європи, група B, 5-й тур

АЕК Ларнака – "Динамо" – 3:3

Голи: Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

Першими забивати могли "динамівці". На 4-й хвилині Тимчик прострілив на ближню стійку, звідки Буяльський не зміг переграти кіпера ударом в дотик. Господарі відповіли неточним пострілом Густаво зі штрафного з гострого кута.

Натомість перший справді небезпечний випад АЕКа відразу закінчився голом. Та ще й шедевральним! На 26-й хвилині Фараж виконав подачу з правого флангу на Альтмана, а той боковими ножицями в падінні відправив м'яч у сітку – 1:0.

Забитий м'яч додав кіпріотам упевненості, тож до перерви вони ще кілька разів нагнітали ситуацію біля воріт Нещерета. Але безрезультатно. Тим нелогічнішим став гол "Динамо" в роздягальню – Вівчаренко передачею з лівого флангу знайшов Буяльського в карній зоні "жовто-зелених", той відкинув під удар Ванату, і молодий форвард із кількох метрів переграв Піріча.

Здавалося, що такий розвиток подій додасть упевненості команді Мірчі Луческу на другий тайм. Та вийшло навпаки. "Динамо" пропустило вже в дебюті. Це Енглезу подав із лівого флангу на Лопеша, який головою впритул розстріляв Нещерета.

Шоковані кияни впродовж тривалого часу навіть не могли вийти з власної половини. Геть кепськими справи українського гранда стали на 72-й хвилині. Фараж із правого краю перевів м'яч на лівий кут карної зони, де Альтман пробив із-під Тимчика та оформив дубль.

За якихось десять хвилин оборонець "Динамо" частково реабілітувався. Саме він вивіреною передачею з рідного флангу відшукав на лінії воротарського Гармаша, який головою відквитав один м'яч – 3:2.

Далі більше. Хаос останніх хвилин таки дозволив киянам зрівняти рахунок. У доданий арбітром час Забарний підправив подачу Перріса з кутового, м'яч заметушився в штрафному майданчику й відскочив до Гармаша – досвідчений хавбек відправив сферу в сітку.

На більше часу банально не вистачило. Хоч "Динамо" й героїчно вирвало нічию, та вона фактично стала поразкою. Кияни гарантовано фінішують останніми в групі, тож уже наступного тижня припинять виступи в єврокубках у сезоні 2022/23.