"Зоря" розбила "Металіст 1925" та наздоганяє донецький "Шахтар"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Металіст 1925" - "Зоря" - 0:3

Голи: Чурко, 38; Нагнойний, 45"; Імереков, 58.

У дебюті матчу небезпечніше виглядали саме харків'яни, але до кінця тайму "Зоря" включилася на всю силу. І пресинг швидко дав свої результати - спочатку потужний навіс у штрафний майданчик знайшов голову Чурко, а за п'ять хвилин Булець п'ятою скинув на Кирюханцева, той видав пас на Нагнойного, який точно й красиво пробив у дев'ятку.

У другому таймі після подачі кутового та скидки від Батагова в перекладину пробив Імереков, але зміг виграти підбір та забити з другої спроби. Харків'янам сьогодні не вдалося вразити ворота "Зорі".

Таким чином луганський клуб наздоганяє "Шахтар", що йде другим, але у нього на два матчі менше. У обох команд 19 очок, у лідера "Дніпро-1" - 22 пункти.