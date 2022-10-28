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"Зоря" розбила "Металіст 1925" та наздоганяє донецький "Шахтар"

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 19:42
"Зоря" розбила "Металіст 1925" та наздоганяє донецький "Шахтар" Фото: "Зоря" впевнено розібралася з "Металістом 1925" (upl.ua)
Автор: Сергей Новиков

У рамках десятого туру Української прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" номінально на виїзді розгромила харківський "Металіст 1925". Матч відбувся у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Металіст 1925" - "Зоря" - 0:3

Голи: Чурко, 38; Нагнойний, 45"; Імереков, 58.

У дебюті матчу небезпечніше виглядали саме харків'яни, але до кінця тайму "Зоря" включилася на всю силу. І пресинг швидко дав свої результати - спочатку потужний навіс у штрафний майданчик знайшов голову Чурко, а за п'ять хвилин Булець п'ятою скинув на Кирюханцева, той видав пас на Нагнойного, який точно й красиво пробив у дев'ятку.

У другому таймі після подачі кутового та скидки від Батагова в перекладину пробив Імереков, але зміг виграти підбір та забити з другої спроби. Харків'янам сьогодні не вдалося вразити ворота "Зорі".

Таким чином луганський клуб наздоганяє "Шахтар", що йде другим, але у нього на два матчі менше. У обох команд 19 очок, у лідера "Дніпро-1" - 22 пункти.

Нагадаємо, цього тижня українські клуби зіграли чергові матчі у єврокубках. Зокрема, донецький "Шахтар" розійшовся миром з "Селтіком" та гарантував собі євровесну.

"Динамо" розписало яскраву нічию в Лізі Європи, а "Дніпро-1" мінімально здолав "Аполлон" та гарантував вихід у плей-офф Ліги конференцій.

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