Продовження УПЛ 28-29 квітня: повний розклад матчів туру

Трьома поєдинками в п'ятницю розпочнеться 23-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме лише два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Стартуватиме тур 28 квітня о 13:00 двома матчами. На ужгородському "Авангарді" харківський "Металіст" прийме київське "Динамо". У паралельній зустрічі "Верес" у Рівному зійдеться зі "Львовом".

Натомість о 15-й годині ковалівський "Колос" на рідній арені зустрінеться з донецьким "Шахтарем". Ще насиченішою буде суботній графік. Розпочнеться він двома поєдинками о 13:00. У столиці "Зоря" з Луганська проекзаменує одеський "Чорноморець", а тим часом на Закарпатті "Минай прийме харківський "Металіст 1925".

На годину пізніше пролунає стартовий свисток у Петровому. Там "Інгулець" зустрінеться з одним із лідерів – "Дніпром-1". На 15:00 суботи заплановані ще два матчі: "Рух" у Львові прийме полтавську "Ворсклу", а "Кривбас" разом із "Олександрією" вийде на газон криворізької арени.

За 8 турів до кінця першості в лідерах іде "Шахтар" (53 очки). "Дніпро-1" набрав на 5 очок менше, але досі з матчем у запасі. Третя – "Зоря" (46 пунктів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Металіста", "Зорі" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 23-го туру Прем'єр-ліги: