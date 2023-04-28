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Продолжение УПЛ 28-29 апреля: полное расписание матчей тура

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Ужгород, Пятница 28 апреля 2023 10:10
Продолжение УПЛ 28-29 апреля: полное расписание матчей тура Фото: "Динамо" разгромило "Металлист" в первом круге (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тремя поединками в пятницу начнется 23-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлиться всего два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать тур будет 28 апреля в 13:00 двумя матчами. На ужгородском "Авангарде" харьковский "Металлист" примет киевское "Динамо". В параллельной встрече "Верес" в Ровно сойдется со "Львовом".

В 15 часов ковалевский "Колос" на родной арене встретится с донецким "Шахтером". Еще более насыщенным будет субботний график. Начнется он двумя поединками в 13:00. В столице "Заря" из Луганска проэкзаменует одесский "Черноморец", а тем временем на Закарпатье "Минай примет харьковский "Металлист 1925".

Часом позже прозвучит стартовый свисток в Петровом. Там "Ингулец" встретится с одним из лидеров – "Днепром-1". На 15:00 субботы запланированы еще два матча: "Рух" во Львове примет полтавскую "Ворсклу", а "Кривбасс" вместе с "Александрией" выйдет на газон криворожской арены.

За 8 туров до конца первенства в лидерах идет "Шахтер" (53 очка). "Днепр-1" набрал на пять очков меньше, но до сих пор с матчем в запасе. Третья – "Заря" (46 пунктов). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста", "Зари" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 23-го тура Премьер-лиги:

  • "Металлист" – "Динамо", 28 апреля, 13:00
  • "Верес" – "Львов", 28 апреля, 13:00
  • "Колос" – "Шахтер", 28 апреля, 15:00
  • "Заря" – "Черноморец", 29 апреля, 13:00
  • "Минай" – "Металлист 1925", 29 апреля, 13:00
  • "Ингулец" – "Днепр-1", 29 апреля, 14:00
  • "Рух" – "Ворскла", 29 апреля, 15:00
  • "Кривбасс" – "Александрия", 29 апреля, 15:00

Продолжение УПЛ 28-29 апреля: полное расписание матчей тура

К слову, накануне Setanta Sports анонсировала прекращение сотрудничества с УПЛ после сезона 2022/23.

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