Транслятор УПЛ відмовився від співпраці з чемпіонатом: відома причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мовника .

Грузинська компанія не захотіла продовжувати контракт із УПЛ. Головною причиною для такого кроку став зрив частиною клубів елітного дивізіону єдиного телевізійного пулу.

"Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Setanta Sports і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, в рамках угоди з лігою Setanta Sports не змогла повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів", – ідеться в заяві.

Setanta Sports підписала угоду з Прем'єр-лігою перед стартом сезону 2022/23. Укладення контракту з міжнародною компанією схвалила більшість клубів УПЛ. Утім, "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо", "Металіст" і "Рух" так і не передали права на трансляцію домашніх матчів, а знімальні групи мовника не допускали на стадіони.

Фінальні 8 турів Прем'єр-ліги Setanta Sports пообіцяла транслювати на власних телеканалах і OTT-платформі. Також компанія заявила про готовність підписати новий контракт із УПЛ, якщо єдиний телепул створять у майбутньому.