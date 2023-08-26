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Продовження УПЛ 26-28 серпня: повний розклад матчів п'ятого туру

Фото: "Гірники" гостюватимуть на Київщині (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Двома матчами у суботу розпочнеться програма чергового туру елітного дивізіону чемпіонату України. Вона триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть 5-й тур у Черкасах, де місцевий ЛНЗ прийматиме харківський "Металіст 1925". Стартовий свисток на стадіоні "Центральний" прозвучить о 15:00. Натомість о 17-й годині "Олександрія" зустрінеться з житомирський "Поліссям".

Три поєдинки зіграють у неділю. Закарпатський "Минай" о 13:00 розпочне домашній матч проти луганської "Зорі". На дві години пізніше на полі в Ковалівці з'являться "Колос" і донецький "Шахтар". Згодом полтавська "Ворскла" зустрінеться з одеським "Чорноморцем" (17:00).

У понеділок надвечір столична "Оболонь" у Києві прийме криворізький "Кривбас". Старт зустрічі – о 17:00. Натомість поєдинки "Руха" зі Львова проти "Дніпра-1" та київського "Динамо" проти "Вереса" з Рівного перенесли через єврокубки. Нові дати матчів визначать пізніше.

Домашні поєдинки ЛНЗ, "Олександрії", "Колоса", "Ворскли" та "Оболоні" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч же "Миная" транслюватимуть в ефірі телеканалів "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".

Перелік матчів 5-го туру Прем'єр-ліги:

  • ЛНЗ – "Металіст 1925", 26 серпня, 15:00
  • "Олександрія" – "Полісся", 26 серпня, 17:00
  • "Минай" – "Зоря", 27 серпня, 13:00
  • "Колос" – "Шахтар", 27 серпня, 15:00
  • "Ворскла" – "Чорноморець", 27 серпня, 17:00
  • "Оболонь" – "Кривбас", 28 серпня, 17:00

 

До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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