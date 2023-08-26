Продолжение УПЛ 26-28 августа: полное расписание матчей пятого тура

Открывать 5-й тур будут в Черкассах, где местный ЛНЗ примет харьковский "Металлист 1925". Стартовый свисток на стадионе "Центральный" прозвучит в 15:00. Зато в 17 часов "Александрия" встретится с житомирским "Полесьям".

Три поединка сыграют в воскресенье. Закарпатский "Минай" в 13:00 начнет домашний матч против луганской "Зари". Через два часа на поле в Ковалевке появятся "Колос" и донецкий "Шахтер". Впоследствии полтавская "Ворскла" встретится с одесским "Черноморцем" (17:00).

В понедельник вечером столичная "Оболонь" в Киеве примет криворожский "Кривбасс". Старт встречи – в 17:00. В свою очередь оединки "Руха" со Львова против "Днепра-1" и киевского "Динамо" против "Вереса" из Ровно перенесли из-за еврокубков. Новые даты матчей определят позже.

Домашние поединки ЛНЗ, "Александрии", "Колоса", "Ворсклы" и "Оболони" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч же "Миная" будут транслировать в эфире телеканалов "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".

Список матчей 5-го тура Премьер-лиги: