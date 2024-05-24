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Завершення УПЛ 24-25 травня: повний розклад матчів тридцятого туру

Черкаси, П'ятниця 24 травня 2024 10:00
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Завершення УПЛ 24-25 травня: повний розклад матчів тридцятого туру Фото: Столичний гранд може залишити Львів без єврокубків (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга одним поєдинком у п'ятницю розпочне фінальний тур сезону 2023/24. Його програма розтягнеться всього на два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть тур у Черкасах. Там місцевий ЛНЗ прийме "Ворсклу" з Полтави. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30.

Решта матчів призначена на суботу. Оскільки фактично всі поєдинки матимуть турнірне значення, то їхній початок запланований на 15:30. Середняки чемпіонату – луганська "Зоря" та "Колос" із Ковалівки – зустрінуться на Київщині. Натомість в передмісті столиці харківський "Металіст 1925" боротиметься за виживання з рівненським "Вересом".

Донецький "Шахтар" у статусі чемпіона гостюватиме в Житомирі, де місцеве "Полісся" сподівається потрапити до топ-5 УПЛ. Ті ж цілі в львівського "Руха", який прийме київське "Динамо". Наразі четвертий "Дніпро-1" зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Тим часом криворізький "Кривбас" прийме закарпатський "Минай", а київська "Оболонь" – "Олександрію".

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 30-го туру Прем'єр-ліги:

  • ЛНЗ – "Ворскла", 24 травня, 15:30
  • "Зоря" – "Колос", 25 травня, 15:30
  • "Металіст 1925" – "Верес", 25 травня, 15:30
  • "Полісся" – "Шахтар", 25 травня, 15:30
  • "Рух" – "Динамо", 25 травня, 15:30
  • "Чорноморець" – "Дніпро-1", 25 травня, 15:30
  • "Кривбас" – "Минай", 25 травня, 15:30
  • "Оболонь" – "Олександрія", 25 травня, 15:30

Завершення УПЛ 24-25 травня: повний розклад матчів тридцятого туру

До слова, раніше "Металіст 1925" і "Минай" забрали призи туру Прем'єр-ліги.

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