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Завершение УПЛ 24-25 мая: полное расписание матчей тридцатого тура

Черкассы, Пятница 24 мая 2024 10:00
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Завершение УПЛ 24-25 мая: полное расписание матчей тридцатого тура Фото: Столичный гранд может оставить Львов без еврокубков (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига одним поединком в пятницу начнет финальный тур сезона 2023/24. Его программа растянется всего на два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в Черкассах. Там местный ЛНЗ примет "Ворсклу" из Полтавы. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.

Остальные матчи назначены на субботу. Поскольку фактически все поединки будут иметь турнирное значение, то их начало запланировано на 15:30. Середняки чемпионата – луганская "Заря" и "Колос" из Ковалевки – встретятся в Киевской области. В пригороде столицы харьковский "Металлист 1925" будет бороться за выживание с ровненским "Вересом".

Донецкий "Шахтер" в статусе чемпиона будет гостить в Житомире, где местное "Полесье" надеется попасть в топ-5 УПЛ. Те же цели у львовского "Руха", который примет киевское "Динамо". В данный момент четвертый "Днепр-1" встретится с одесским "Черноморцем". Тем временем криворожский "Кривбасс" примет закарпатский "Минай", а киевская "Оболонь" – "Александрию".

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 30-го тура Премьер-лиги:

  • ЛНЗ – "Ворскла", 24 мая, 15:30
  • "Заря" – "Колос", 25 мая, 15:30
  • "Металлист 1925" – "Верес", 25 мая, 15:30
  • "Полесье" – "Шахтер", 25 мая, 15:30
  • "Рух" – "Динамо", 25 мая, 15:30
  • "Черноморец" – "Днепр-1", 25 мая, 15:30
  • "Кривбасс" – "Минай", 25 мая, 15:30
  • "Оболонь" – "Александрия", 25 мая, 15:30

Завершение УПЛ 24-25 мая: полное расписание матчей тридцатого тура

К слову, ранее "Металлист 1925" и "Минай" забрали призы тура Премьер-лиги.

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