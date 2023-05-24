Продовження УПЛ 24-25 травня: повний розклад матчів туру

Ігровий день стартуватиме двома матчами о 13:00. На Київщині "Колос" із Ковалівки на рідній арені прийме київське "Динамо". Натомість до Ужгорода на поєдинок із "Дніпром-1" завітала полтавська "Ворскла".

О 15-й годині в Рівному місцевий "Верес" протистоятиме "Олександрії", що може гарантувати собі підсумкове 5-те місце в УПЛ. Центральний же матч туру розпочнеться о 17:00 в столиці. Луганська "Зоря" на стадіоні "Динамо" імені Лобановського намагатиметься зупинити лідера першості – донецький "Шахтар".

Четвер стане днем середняків і аутсайдерів. О 13-й годині на Закарпатті пролунає стартовий свисток у протистоянні "Миная" і львівського "Руха". На годину пізніше розпочнуться ще дві зустрічі – "Інгулець" у Петровому прийме харківський "Металіст 1925", а "Львів" проекзаменує "Чорноморець" із Одеси. Закриють тур у Кривому Розі – "Кривбас" протистоятиме "Металісту" з Харкова (15:00).

За три тури до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (66 очок). "Дніпро-1" та "Зоря" зберігають шанси на титул, маючи в активі 64 та 61 пункти відповідно. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 28-го туру Прем'єр-ліги: