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Продовження УПЛ 24-25 травня: повний розклад матчів туру

Фото: "Динамо" гостюватиме на Київщині (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Чотирма поєдинками в середу розпочнеться 28-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме лише два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Ігровий день стартуватиме двома матчами о 13:00. На Київщині "Колос" із Ковалівки на рідній арені прийме київське "Динамо". Натомість до Ужгорода на поєдинок із "Дніпром-1" завітала полтавська "Ворскла".

О 15-й годині в Рівному місцевий "Верес" протистоятиме "Олександрії", що може гарантувати собі підсумкове 5-те місце в УПЛ. Центральний же матч туру розпочнеться о 17:00 в столиці. Луганська "Зоря" на стадіоні "Динамо" імені Лобановського намагатиметься зупинити лідера першості – донецький "Шахтар".

Четвер стане днем середняків і аутсайдерів. О 13-й годині на Закарпатті пролунає стартовий свисток у протистоянні "Миная" і львівського "Руха". На годину пізніше розпочнуться ще дві зустрічі – "Інгулець" у Петровому прийме харківський "Металіст 1925", а "Львів" проекзаменує "Чорноморець" із Одеси. Закриють тур у Кривому Розі – "Кривбас" протистоятиме "Металісту" з Харкова (15:00).

За три тури до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (66 очок). "Дніпро-1" та "Зоря" зберігають шанси на титул, маючи в активі 64 та 61 пункти відповідно. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 28-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Колос" – "Динамо", 24 травня, 13:00
  • "Дніпро-1" – "Ворскла", 24 травня, 13:00
  • "Верес" – "Олександрія", 24 травня, 15:00
  • "Зоря" – "Шахтар", 24 травня, 17:00
  • "Минай" – "Рух", 25 травня, 13:00
  • "Інгулець" – "Металіст 1925", 25 травня, 14:00
  • "Львів" – "Чорноморець", 25 травня, 14:00
  • "Кривбас" – "Металіст", 25 травня, 15:00

До слова, раніше "Минай" забрав нагороди УПЛ за підсумками попереднього туру.

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