Продовження УПЛ 22-24 вересня: повний розклад матчів восьмого туру

Черговий тур елітного дивізіону чемпіонату України розпочнеться двома поєдинками в п'ятницю. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Стартуватиме 8-й тур у столиці, де "Оболонь" прийме "Верес" із Рівного о 17:00. На дві години пізніше прозвучить стартовий свисток у протистоянні "Олександрії" та одеського "Чорноморця".

Відразу чотири матчі запланували на суботу. Київське "Динамо" гостюватиме в Черкасах у ЛНЗ (13:00), а житомирське "Полісся" о 15-й годині розпочне поєдинок проти закарпатського "Миная". На 17:00 призначений матч у Полтаві, де "Ворскла" зустрінеться з криворізьким "Кривбасом".

Центральний матч туру відбудеться в суботу ввечері. До Львова приїде лідер першості донецький "Шахтар". Поєдинок "гірників" проти місцевого "Руха" розпочнеться о 19:00. Наразі в турнірній таблиці їх розділяють 6 пунктів, але львів'яни мають матч у запасі.

Закриватимуть тур у неділю луганська "Зоря" та "Дніпро-1" (15:00), а також протистояння харківського "Металіста 1925" та "Колоса" з Ковалівки (17:00). Домашні поєдинки "Оболоні", "Олександрії", ЛНЗ, "Полісся", "Ворскли" та "Металіста 1925" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Руха" транслюватимуть в ефірі телеканалу "Спорт 1", а "Зорі" та "Дніпра-1" – УНІАН.

Перелік матчів 8-го туру Прем'єр-ліги: