Продолжение УПЛ 22-24 сентября: полное расписание матчей восьмого тура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Стартовать 8-й тур будет в столице, где "Оболонь" примет "Верес" из Ровно в 17:00. Двумя часами позже прозвучит стартовый свисток в противостоянии "Александрии" и одесского "Черноморца".

Сразу четыре матча запланировали на субботу. Киевское "Динамо" будет гостить в Черкассах у ЛНЗ (13:00), а житомирское "Полесье" в 15 часов начнет поединок против закарпатского "Миная". На 17:00 назначен матч в Полтаве, где "Ворскла" встретится с криворожским "Кривбассом".

Центральный матч тура состоится в субботу вечером. Во Львов приедет лидер первенства донецкий "Шахтер". Поединок "горняков" против местного "Руха" начнется в 19:00. В турнирной таблице их разделяют 6 пунктов, но львовяне имеют матч в запасе.

Закрывать тур в воскресенье будут луганская "Заря" и "Днепр-1" (15:00), а также противостояние харьковского "Металлиста 1925" и "Колоса" из Ковалевки (17:00). Домашние поединки "Оболони", "Александрии", ЛНЗ, "Полесье", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone ТВ. Матч "Руха" будут транслировать в эфире телеканала "Спорт 1", а "Зари" и "Днепра-1" – УНИАН.

Список матчей 8-го тура Премьер-лиги: