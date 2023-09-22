Продолжение УПЛ 22-24 сентября: полное расписание матчей восьмого тура
Очередной тур элитного дивизиона чемпионата Украины начнется двумя поединками в пятницу. Его программа продлится три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Стартовать 8-й тур будет в столице, где "Оболонь" примет "Верес" из Ровно в 17:00. Двумя часами позже прозвучит стартовый свисток в противостоянии "Александрии" и одесского "Черноморца".
Сразу четыре матча запланировали на субботу. Киевское "Динамо" будет гостить в Черкассах у ЛНЗ (13:00), а житомирское "Полесье" в 15 часов начнет поединок против закарпатского "Миная". На 17:00 назначен матч в Полтаве, где "Ворскла" встретится с криворожским "Кривбассом".
Центральный матч тура состоится в субботу вечером. Во Львов приедет лидер первенства донецкий "Шахтер". Поединок "горняков" против местного "Руха" начнется в 19:00. В турнирной таблице их разделяют 6 пунктов, но львовяне имеют матч в запасе.
Закрывать тур в воскресенье будут луганская "Заря" и "Днепр-1" (15:00), а также противостояние харьковского "Металлиста 1925" и "Колоса" из Ковалевки (17:00). Домашние поединки "Оболони", "Александрии", ЛНЗ, "Полесье", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone ТВ. Матч "Руха" будут транслировать в эфире телеканала "Спорт 1", а "Зари" и "Днепра-1" – УНИАН.
Список матчей 8-го тура Премьер-лиги:
- "Оболонь" – "Верес", 22 сентября, 17:00
- "Александрия" – "Черноморец", 22 сентября, 19:00
- ЛНЗ – "Динамо", 23 сентября, 13:00
- "Полесье" – "Минай", 23 сентября, 15:00
- "Ворскла" – "Кривбасс", 23 сентября, 17:00
- "Рух" – "Шахтер", 23 сентября, 19:00
- "Заря" – "Днепр-1", 24 сентября, 15:00
- "Металлист 1925" – "Колос", 24 сентября, 17:00
К слову, Украина потеряла еще одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.