Продовження УПЛ 21-23 вересня: повний розклад матчів сьомого туру

Черговий тур української Прем'єр-ліги розпочнеться трьома поєдинками в суботу. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Одеса прийме стартовий матч туру – "Чорноморець" зустрінеться зі львівськими "Карпатами" в 13-й годині. Натомість о 15:30 розпочнеться поєдинок "Олександрії" проти столичного "Лівого Берега".

Центральний матч туру відбудеться в Києві, де "Динамо" прийме львівський "Рух" (18:00). На неділю заплановані ще три поєдинки. Відкриватимуть день о 13-й годині рівненський "Верес" і петровський "Інгулець". Пізніше криворізький "Кривбас" зустрінеться з полтавською "Ворсклою" (15:30), а потім житомирське "Полісся" прийме черкаський ЛНЗ (18:00).

Закриватимуть тур у понеділок двома матчами. Луганська "Зоря" гостюватиме в "Колоса" з Ковалівки з 15:30. Натомість донецький "Шахтар" у Львові проекзаменує київську "Оболонь" о 18-й годині.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 7-го туру Прем'єр-ліги: