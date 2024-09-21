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Продовження УПЛ 21-23 вересня: повний розклад матчів сьомого туру

Одеса, Субота 21 вересня 2024 11:30
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Продовження УПЛ 21-23 вересня: повний розклад матчів сьомого туру Фото: Владислав Кабаєв (ліворуч) знову протистоятиме "Руху" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур української Прем'єр-ліги розпочнеться трьома поєдинками в суботу. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Одеса прийме стартовий матч туру – "Чорноморець" зустрінеться зі львівськими "Карпатами" в 13-й годині. Натомість о 15:30 розпочнеться поєдинок "Олександрії" проти столичного "Лівого Берега".

Центральний матч туру відбудеться в Києві, де "Динамо" прийме львівський "Рух" (18:00). На неділю заплановані ще три поєдинки. Відкриватимуть день о 13-й годині рівненський "Верес" і петровський "Інгулець". Пізніше криворізький "Кривбас" зустрінеться з полтавською "Ворсклою" (15:30), а потім житомирське "Полісся" прийме черкаський ЛНЗ (18:00).

Закриватимуть тур у понеділок двома матчами. Луганська "Зоря" гостюватиме в "Колоса" з Ковалівки з 15:30. Натомість донецький "Шахтар" у Львові проекзаменує київську "Оболонь" о 18-й годині.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 7-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Чорноморець"– "Карпати", 21 вересня, 13:00
  • "Олександрія" – "Лівий Берег", 21 вересня, 15:30
  • "Динамо" – "Рух", 21 вересня, 18:00
  • "Верес" – "Інгулець", 22 вересня, 13:00
  • "Кривбас" – "Ворскла", 22 вересня, 15:30
  • "Полісся" – ЛНЗ, 22 вересня, 18:00
  • "Колос" – "Зоря", 23 вересня, 15:30
  • "Шахтар" – "Оболонь", 23 вересня, 18:00

Продовження УПЛ 21-23 вересня: повний розклад матчів сьомого туру

До слова, раніше "Динамо" вийшло в лідери Прем'єр-ліги після перемоги над "Ворсклою".

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