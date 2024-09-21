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Продолжение УПЛ 21-23 сентября: полное расписание матчей седьмого тура

Одесса, Суббота 21 сентября 2024 11:30
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Продолжение УПЛ 21-23 сентября: полное расписание матчей седьмого тура Фото: Владислав Кабаев (слева) снова будет противостоять "Руху" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Очередной тур украинской Премьер-лиги начнется тремя поединками в субботу. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Одесса примет стартовый матч тура – "Черноморец" встретится со львовскими "Карпатами" в 13 часов. В свою очередь в 15:30 начнется поединок "Александрии" против столичного "Левого Берега".

Центральный матч тура состоится в Киеве, где "Динамо" примет львовский "Рух" (18:00). В воскресенье состоятся еще три поединка. Открывать день в 13 часов будут ровненский "Верес" и петровский "Ингулец". Позже криворожский "Кривбасс" встретится с полтавской "Ворсклой" (15:30), а затем житомирское "Полесье" примет черкасский ЛНЗ (18:00).

Закрывать тур в понедельник будут двумя матчами. Луганская "Заря" погостит у "Колоса" из Ковалевки с 15:30. В свою очередь донецкий "Шахтер" во Львове проэкзаменирует киевскую "Оболонь" в 18 часов.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 7-го тура Премьер-лиги:

  • "Черноморец" – "Карпаты", 21 сентября, 13:00
  • "Александрия" – "Левый Берег", 21 сентября, 15:30
  • "Динамо" – "Рух", 21 сентября, 18:00
  • "Верес" – "Ингулец", 22 сентября, 13:00
  • "Кривбасс" – "Ворскла", 22 сентября, 15:30
  • "Полесье" – ЛНЗ, 22 сентября, 18:00
  • "Колос" – "Заря", 23 сентября, 15:30
  • "Шахтер" – "Оболонь", 23 сентября, 18:00

Продолжение УПЛ 21-23 сентября: полное расписание матчей седьмого тура

К слову, ранее "Динамо" вышло в лидеры Премьер-лиги после победы над "Ворсклой".

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