Продолжение УПЛ 21-23 сентября: полное расписание матчей седьмого тура

Очередной тур украинской Премьер-лиги начнется тремя поединками в субботу. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Одесса примет стартовый матч тура – "Черноморец" встретится со львовскими "Карпатами" в 13 часов. В свою очередь в 15:30 начнется поединок "Александрии" против столичного "Левого Берега".

Центральный матч тура состоится в Киеве, где "Динамо" примет львовский "Рух" (18:00). В воскресенье состоятся еще три поединка. Открывать день в 13 часов будут ровненский "Верес" и петровский "Ингулец". Позже криворожский "Кривбасс" встретится с полтавской "Ворсклой" (15:30), а затем житомирское "Полесье" примет черкасский ЛНЗ (18:00).

Закрывать тур в понедельник будут двумя матчами. Луганская "Заря" погостит у "Колоса" из Ковалевки с 15:30. В свою очередь донецкий "Шахтер" во Львове проэкзаменирует киевскую "Оболонь" в 18 часов.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 7-го тура Премьер-лиги: