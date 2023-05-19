Продовження УПЛ 19-21 травня: повний розклад матчів туру

Стартуватиме ігровий день поєдинком на Закарпатті. "Дніпро-1" на ужгородському "Авангарді" прийме "Колос" із Ковалівки. Початок зустрічі о 14:00.

На годину пізніше зустрінуться полтавська "Ворскла" та "Кривбас" із Кривого Рогу. Натомість о 17-й годині прозвучить стартовий свисток для донецького "Шахтаря" і "Вереса" з Рівного. Цей матч відбудеться на полі номінальних гостей.

Перший суботній поєдинок розпочнеться о 13:00. У гості до "Чорноморця" в Одесу завітав закарпатський "Минай". О 14-й годині луганська "Зоря" проекзаменує "Інгулець" із Петрова. Центральний же матч дня відбудеться в Олександрії. Однойменний колектив прийме київське "Динамо".

Неділя ж стане днем дербі. О 15:00 на Київщині розпочнеться битва харківських команд – "Металіста 1925" та "Металіста". Закриватимуть тур о 17-й годині львівські колективи. У статусі господаря "Рух" прийме "Львів".

За чотири тури до кінця чемпіонату в лідерах залишається "Шахтар" (63 очки). "Дніпро-1" відстав лише на два пункти, а третьою іде "Зоря" (58 балів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1", "Зорі" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 27-го туру Прем'єр-ліги: