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Продолжение УПЛ 19-21 мая: полное расписание матчей тура

Фото: "Шахтер" осенью обыграл "Верес" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Тремя поединками в пятницу начнется 27-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать игровой день будет поединком на Закарпатье. "Днепр-1" на ужгородском "Авангарде" примет "Колос" из Ковалевки. Начало встречи в 14.00.

Часом позже встретятся полтавская "Ворскла" и "Кривбасс" из Кривого Рога. В свою очередь в 17 часов прозвучит стартовый свисток для донецкого "Шахтера" и "Вереса" из Ровно. Этот матч пройдет на поле номинальных гостей.

Первый субботний поединок начнется в 13:00. В гости к "Черноморцу" в Одессу приехал закарпатский "Минай". В 14 часов луганская "Заря" проэкзаменует "Ингулец" из Петрового. Центральный матч дня состоится в Александрии. Одноименный коллектив примет киевское "Динамо".

Воскресенье станет днем дерби. В 15:00 в Киевской области начнется битва харьковских команд – "Металлиста 1925" и "Металлиста". Закрывать тур в 17 часов будут львовские коллективы. В статусе хозяина "Руха" примет "Львов".

За четыре тура до конца чемпионата в лидерах остается "Шахтер"" (63 очка). "Днепр-1" отстал всего на два пункта, а третьей идет "Заря" (58 баллов). Все поединки, кроме домашних матчей "Днепра-1", "Зари" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 27-го тура Премьер-лиги:

  • "Днепр-1" – "Колос", 19 мая, 14:00
  • "Ворскла" – "Кривбасс", 19 мая, 15:00
  • "Шахтер" – "Верес", 19 мая, 17:00
  • "Черноморец" – "Минай", 20 мая, 13:00
  • "Заря" – "Ингулец", 20 мая, 14:00
  • "Александрия" – "Динамо", 20 мая, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Металлист", 21 мая, 15:00
  • "Рух" – "Львов", 21 мая, 17:00

К слову, ранее нидерландец ван Леувен получил награду УПЛ лучшему тренеру апреля.

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