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Продовження УПЛ 18-21 листопада: повний розклад матчів чотирнадцятого туру

Фото: "Шахтар" і "Дніпро-1" позмагаються за лідерство (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги у п'ятницю продовжиться матчами 14-го туру. Його програма триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

На 18 листопада дирекція Прем'єр-ліги призначила матч третьої та п'ятої команд дивізіону. Луганська "Зоря" прийме "Олександрію" у Києві. Старт зустрічі о 13:00.

Центральний матч туру відбудеться у суботу. На ужгородському "Авангарді" зіграють лідери першості – "Дніпро-1" та донецький "Шахтар" (13:00). На годину пізніше в Київській області розпочнеться поєдинок ковалівського "Колоса" та полтавської "Ворскли".

Ще два матчі заплановані на 20 листопада. На Закарпатті "Минай" о 12:00 зустрінеться з харківським "Металістом". Натомість о 14-й криворізький "Кривбас" у рідному місті прийме харківський "Металіст 1925".

Закриватимуть тур у понеділок двома матчами. На Кіровоградщині "Інгулець" із Петрова поміряється силами зі "Львовом" (12:00). Згодом рівненський "Верес" у статусі господаря зустрінеться з київським "Динамо" в столиці (14:00).

Матч "Рух" – "Чорноморець" перенесли на пізніший термін. Усі поєдинки, крім перших двох за графіком, наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 14-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Зоря" – "Олександрія", 18 листопада, 13:00
  • "Дніпро-1" – "Шахтар", 19 листопада, 13:00
  • "Колос" – "Ворскла", 19 листопада, 14:00
  • "Минай" – "Металіст", 20 листопада, 12:00
  • "Кривбас" – "Металіст 1925", 20 листопада, 14:00
  • "Інгулець" – "Львів", 21 листопада, 12:00
  • "Верес" – "Динамо", 21 листопада, 14:00

До слова, українська Прем'єр-ліга обрала найкращих гравця і тренера в жовтні.

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