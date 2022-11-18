RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжение УПЛ 18-21 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

Фото: "Шахтер" и "Днепр-1" поборются за лидерство (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 14-го тура. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

На 18 ноября дирекция Премьер-лиги назначила матч третьей и пятой команд дивизиона. Луганская "Заря" примет "Александрию" в Киеве. Старт встречи в 13:00.

Центральный матч тура состоится в субботу. На ужгородском "Авангарде" сыграют лидеры первенства – "Днепр-1" и "Шахтер" (13:00). Часом позже в Киевской области начнется поединок ковалевского "Колоса" и полтавской "Ворсклы".

Еще два матча запланированы на 20 ноября. В Закарпатской области "Минай" в 12:00 встретится с харьковским "Металлистом". В свою очередь в 14 часов криворожский "Кривбасс" в родном городе примет харьковский "Металлист 1925".

Закрывать тур будут в понедельник двумя матчами. В Кировоградской области "Ингулец" из Петрового померяется силами со "Львовом" (12:00). Позже ровненский "Верес" в статусе хозяина встретится с киевским "Динамо" в столице (14:00).

Матч "Рух" – "Черноморец" перенесли на более поздний срок. Все поединки, кроме первых двух по графику, в прямом эфире покажет официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 14-го тура Премьер-лиги:

  • "Заря" – "Александрия", 18 ноября, 13:00
  • "Днепр-1" – "Шахтер", 19 ноября, 13:00
  • "Колос" – "Ворскла", 19 ноября, 14:00
  • "Минай" – "Металлист", 20 ноября, 12:00
  • "Кривбасс" – "Металлист 1925", 20 ноября, 14:00
  • "Ингулец" – "Львов", 21 ноября, 12:00
  • "Верес" – "Динамо", 21 ноября, 14:00

К слову, украинская Премьер-лига выбрала лучших игрока и тренера в октябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВересВорсклаДинамоМеталлистУПЛШахтерЧемпионат УкраиныДнепр-1ЗаряАлександрия