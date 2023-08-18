UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовження УПЛ 18-20 серпня: повний розклад матчів четвертого туру

Фото: Владислав Ванат виступав за "Чорноморець" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Двома матчами в п'ятницю розпочнеться програма чергового туру Прем'єр-ліги. Вона триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть 4-й тур на черкаському стадіоні "Центральний" місцевий ЛНЗ і "Полісся" з Житомира. Стартовий свисток прозвучить о 17:00. Натомість о 19-й годині луганська "Зоря" в передмісті Києва прийме "Олександрію".

У суботу першими з'ясують взаємини рівненський "Верес" і "Ворскла" з Полтави (15:00). Харківський "Металіст 1925" матч проти закарпатського "Миная" розпочне на дві години пізніше. Згодом львівський "Рух" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки вдома (19:00).

Українські гранди гратимуть у неділю. О 15-й годині "Дніпро-1" в Ужгороді прийме київську "Оболонь". Натомість о 17:00 розпочнеться протистояння в Одесі – "Чорноморець" проти столичного "Динамо". Закриють тур о 19-й криворізький "Кривбас" і "Шахтар" із Донецька.

Домашні поєдинки ЛНЗ, "Вереса", "Металіста 1925", "Чорноморця" і "Кривбаса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матчі ж "Зорі" та "Дніпра-1" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН, а "Руха" – "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".

Перелік матчів 4-го туру Прем'єр-ліги:

  • ЛНЗ – "Полісся", 18 серпня, 17:00
  • "Зоря" – "Олександрія", 18 серпня, 19:00
  • "Верес" – "Ворскла", 19 серпня, 15:00
  • "Металіст 1925" – "Минай", 19 серпня, 17:00
  • "Рух" – "Колос", 19 серпня, 19:00
  • "Дніпро-1" – "Оболонь", 20 серпня, 15:00
  • "Чорноморець" – "Динамо", 20 серпня, 17:00
  • "Кривбас" – "Шахтар", 20 серпня, 19:00

До слова, напередодні УАФ провела жеребкування Кубка України за участі команд УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВорсклаШахтарДинамоЗаряЧерноморецОболоньДнепр-1ВересАлександрияУПЛЧемпионат Украины