Продовження УПЛ 18-20 серпня: повний розклад матчів четвертого туру
Двома матчами в п'ятницю розпочнеться програма чергового туру Прем'єр-ліги. Вона триватиме три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Відкриватимуть 4-й тур на черкаському стадіоні "Центральний" місцевий ЛНЗ і "Полісся" з Житомира. Стартовий свисток прозвучить о 17:00. Натомість о 19-й годині луганська "Зоря" в передмісті Києва прийме "Олександрію".
У суботу першими з'ясують взаємини рівненський "Верес" і "Ворскла" з Полтави (15:00). Харківський "Металіст 1925" матч проти закарпатського "Миная" розпочне на дві години пізніше. Згодом львівський "Рух" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки вдома (19:00).
Українські гранди гратимуть у неділю. О 15-й годині "Дніпро-1" в Ужгороді прийме київську "Оболонь". Натомість о 17:00 розпочнеться протистояння в Одесі – "Чорноморець" проти столичного "Динамо". Закриють тур о 19-й криворізький "Кривбас" і "Шахтар" із Донецька.
Домашні поєдинки ЛНЗ, "Вереса", "Металіста 1925", "Чорноморця" і "Кривбаса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матчі ж "Зорі" та "Дніпра-1" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН, а "Руха" – "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".
Перелік матчів 4-го туру Прем'єр-ліги:
- ЛНЗ – "Полісся", 18 серпня, 17:00
- "Зоря" – "Олександрія", 18 серпня, 19:00
- "Верес" – "Ворскла", 19 серпня, 15:00
- "Металіст 1925" – "Минай", 19 серпня, 17:00
- "Рух" – "Колос", 19 серпня, 19:00
- "Дніпро-1" – "Оболонь", 20 серпня, 15:00
- "Чорноморець" – "Динамо", 20 серпня, 17:00
- "Кривбас" – "Шахтар", 20 серпня, 19:00
До слова, напередодні УАФ провела жеребкування Кубка України за участі команд УПЛ.
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