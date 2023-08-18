Продовження УПЛ 18-20 серпня: повний розклад матчів четвертого туру

Двома матчами в п'ятницю розпочнеться програма чергового туру Прем'єр-ліги. Вона триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриватимуть 4-й тур на черкаському стадіоні "Центральний" місцевий ЛНЗ і "Полісся" з Житомира. Стартовий свисток прозвучить о 17:00. Натомість о 19-й годині луганська "Зоря" в передмісті Києва прийме "Олександрію".

У суботу першими з'ясують взаємини рівненський "Верес" і "Ворскла" з Полтави (15:00). Харківський "Металіст 1925" матч проти закарпатського "Миная" розпочне на дві години пізніше. Згодом львівський "Рух" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки вдома (19:00).

Українські гранди гратимуть у неділю. О 15-й годині "Дніпро-1" в Ужгороді прийме київську "Оболонь". Натомість о 17:00 розпочнеться протистояння в Одесі – "Чорноморець" проти столичного "Динамо". Закриють тур о 19-й криворізький "Кривбас" і "Шахтар" із Донецька.

Домашні поєдинки ЛНЗ, "Вереса", "Металіста 1925", "Чорноморця" і "Кривбаса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матчі ж "Зорі" та "Дніпра-1" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН, а "Руха" – "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".

Перелік матчів 4-го туру Прем'єр-ліги: