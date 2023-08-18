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Продолжение УПЛ 18-20 августа: полное расписание матчей четвертого тура

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Черкассы, Пятница 18 августа 2023 12:15
Продолжение УПЛ 18-20 августа: полное расписание матчей четвертого тура Фото: Владислав Ванат выступал за "Черноморец" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Двумя матчами в пятницу начнется программа очередного тура Премьер-лиги. Она продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать 4-й тур будут на черкасском стадионе "Центральный" местный ЛНЗ и "Полесье" из Житомира. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. В свою очередь в 19 часов луганская "Заря" в пригороде Киева примет "Александрию".

В субботу первыми выяснят отношения ровненский "Верес" и "Ворскла" из Полтавы (15:00). Харьковский "Металлист 1925" матч против закарпатского "Миная" начнет на два часа позже. Затем львовский "Рух" встретится с "Колосом" из Ковалевки дома (19:00).

Украинские гранды сыграют в воскресенье. В 15 часов "Днепр-1" в Ужгороде примет киевскую "Оболонь". В 17:00 начнется противостояние в Одессе – "Черноморец" против столичного "Динамо". Закроют тур в 19:00 криворожский "Кривбасс" и "Шахтер" из Донецка.

Домашние поединки ЛНЗ, "Вереса", "Металлиста 1925", "Черноморца" и "Кривбасса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матчи же "Зари" и "Днепра-1" будут транслировать в эфире телеканала УНИАН, а "Руха" – "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".

Список матчей 4-го тура Премьер-лиги:

  • ЛНЗ – "Полесье", 18 августа, 17:00
  • "Заря" – "Александрия", 18 августа, 19:00
  • "Верес" – "Ворскла", 19 августа, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Минай", 19 августа, 17:00
  • "Рух" – "Колос", 19 августа, 19:00
  • "Днепр-1" – "Оболонь", 20 августа, 15:00
  • "Черноморец" – "Динамо", 20 августа, 17:00
  • "Кривбасс" – "Шахтер", 20 августа, 19:00

Продолжение УПЛ 18-20 августа: полное расписание матчей четвертого тура

К слову, накануне УАФ провела жеребьевку Кубка Украины с участием команд УПЛ.

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