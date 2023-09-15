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Продовження УПЛ 15-18 вересня: повний розклад матчів сьомого туру

Київська область, П'ятниця 15 вересня 2023 10:21
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Продовження УПЛ 15-18 вересня: повний розклад матчів сьомого туру Фото: Владислав Ванат намагатиметься знову засмутити "Ворсклу" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур української Прем'єр-ліги розпочнеться у п'ятницю поєдинком харківського "Металіста 1925" проти "Зорі" з Луганська. Його програма триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Харків'яни приймуть бронзового призера УПЛ на стадіоні "Лівий берег" у передмісті Києва. Старт зустрічі призначений на 18:30.

Натомість у суботу, 16 вересня, відубудуться ще три поєдинки. О 15:00 розпочнеться матч одеського "Чорноморця" проти "Полісся" зі Житомира, а на дві години пізніше пролунає стартовий свисток у зустрічі між донецьким "Шахтарем" і столичною "Оболонню". Зате "Олександрія" прийме закарпатський "Минай" увечері (19:00).

У неділю першими зіграють ЛНЗ із Черкас проти львівського "Руха" (13:00). Натомість о 15-й годині "Дніпро-1" відзначить повернення у рідне місто поєдинком проти "Колоса" з Ковалівки. Матч криворізького "Кривбаса" та "Вереса" з Рівного призначений на 17:00.

Закриватимуть тур у понеділок київське "Динамо" та полтавська "Ворскла" (17:00). Домашні поєдинки "Металіста 1925", "Чорноморця", "Шахтаря", "Олександрії", ЛНЗ і "Кривбаса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Дніпра-1" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН, а "Динамо" – "2+2".

Перелік матчів 7-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Металіст 1925" – "Зоря", 15 вересня, 18:30
  • "Чорноморець" – "Полісся", 16 вересня, 15:00
  • "Шахтар" – "Оболонь", 16 вересня, 17:00
  • "Олександрія" – "Минай", 16 вересня, 19:00
  • ЛНЗ – "Рух", 17 вересня, 13:00
  • "Дніпро-1" – "Колос", 17 вересня, 15:00
  • "Кривбас" – "Верес", 17 вересня, 17:00
  • "Динамо" – "Ворскла", 18 вересня, 17:00

Продовження УПЛ 15-18 вересня: повний розклад матчів сьомого туру

До слова, напередодні Максимов очолив "Дніпро-1" замість Кучера з підписанням дворічного контракту.

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