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Продолжение УПЛ 15-18 сентября: полное расписание матчей седьмого тура

Киевская область, Пятница 15 сентября 2023 10:21
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Продолжение УПЛ 15-18 сентября: полное расписание матчей седьмого тура Фото: Владислав Ванат попытается снова огорчить "Ворсклу" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Очередной тур украинской Премьер-лиги начнется в пятницу поединком харьковского "Металлиста 1925" против "Зари" из Луганска. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Харьковчане примут бронзового призера УПЛ на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева. Старт встречи назначен на 18:30.

В свою очередь в субботу, 16 сентября, состоятся еще три поединка. В 15:00 начнется матч одесского "Черноморца" против "Полесья" из Житомира, а двумя часами позже прозвучит стартовый свисток во встрече между донецким "Шахтером" и столичной "Оболонью". Зато "Александрия" примет закарпатский "Минай" вечером (19:00).

В воскресенье первыми сыграют ЛНЗ из Черкасс против львовского "Руха" (13:00). В свою очередь в 15 часов "Днепр-1" отметит возвращение в родной город поединком против "Колоса" из Ковалевки. Матч криворожского "Кривбасса" и "Вереса" из Ровно назначен на 17:00.

Закрывать тур в понедельник будут киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" (17:00). Домашние поединки "Металлиста 1925", "Черноморца", "Шахтера", "Александрии", ЛНЗ и "Кривбасса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone ТВ. Матч "Днепра-1" будут транслировать в эфире телеканала УНИАН, а "Динамо" – "2+2".

Список матчей 7-го тура Премьер-лиги:

  • "Металлист 1925" – "Заря", 15 сентября, 18:30
  • "Черноморец" – "Полесье", 16 сентября, 15:00
  • "Шахтер" – "Оболонь", 16 сентября, 17:00
  • "Александрия" – "Минай", 16 сентября, 19:00
  • ЛНЗ – "Рух", 17 сентября, 13:00
  • "Днепр-1" – "Колос", 17 сентября, 15:00
  • "Кривбасс" – "Верес", 17 сентября, 17:00
  • "Динамо" – "Ворскла", 18 сентября, 17:00

Продолжение УПЛ 15-18 сентября: полное расписание матчей седьмого тура

К слову, накануне Максимов возглавил "Днепр-1" вместо Кучера с подписанием двухлетнего контракта.

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