Продолжение УПЛ 15-18 сентября: полное расписание матчей седьмого тура

Очередной тур украинской Премьер-лиги начнется в пятницу поединком харьковского "Металлиста 1925" против "Зари" из Луганска. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Харьковчане примут бронзового призера УПЛ на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева. Старт встречи назначен на 18:30.

В свою очередь в субботу, 16 сентября, состоятся еще три поединка. В 15:00 начнется матч одесского "Черноморца" против "Полесья" из Житомира, а двумя часами позже прозвучит стартовый свисток во встрече между донецким "Шахтером" и столичной "Оболонью". Зато "Александрия" примет закарпатский "Минай" вечером (19:00).

В воскресенье первыми сыграют ЛНЗ из Черкасс против львовского "Руха" (13:00). В свою очередь в 15 часов "Днепр-1" отметит возвращение в родной город поединком против "Колоса" из Ковалевки. Матч криворожского "Кривбасса" и "Вереса" из Ровно назначен на 17:00.

Закрывать тур в понедельник будут киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" (17:00). Домашние поединки "Металлиста 1925", "Черноморца", "Шахтера", "Александрии", ЛНЗ и "Кривбасса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone ТВ. Матч "Днепра-1" будут транслировать в эфире телеканала УНИАН, а "Динамо" – "2+2".

Список матчей 7-го тура Премьер-лиги: