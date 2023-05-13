Продовження УПЛ 13-15 травня: повний розклад матчів туру

Ігровий день стартуватиме матчем у столиці. Київське "Динамо" прийме "Чорноморець" із Одеси. Початок зустрічі – о 14:00.

Натомість о 17-й годині на поле "Арени Львів" вийдуть петровський "Інгулець" у статусі господаря і донецький "Шахтар". У неділю ж два поєдинки призначили на 13:00 – "Металіст" із Харкова прийме луганську "Зорю", а "Львів" намагатиметься відібрати очки в полтавської "Ворскли".

На годину пізніше розпочнеться поєдинок у Рівному. Місцевий "Верес" зустрінеться з харківським "Металістом 1925". Останній матч неділі – протистояння криворізького "Кривбаса" і "Руха зі Львова (15:00). У понеділок же "Минай" на Закарпатті прийме "Дніпро-1". Стартовий свисток там прозвучить о 13:00. Закриють тур о 15:00 на Київщині – "Колос" із Ковалівки гратиме проти "Олександрії".

За п'ять турів до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (60 очок). Лише на два пункти відстав "Дніпро-1", а третьою іде "Зоря" (55 пунктів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Динамо" та "Металіста", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 26-го туру Прем'єр-ліги: