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Продовження УПЛ 13-15 травня: повний розклад матчів туру

Фото: "Динамо" прийме "Чорноморець" у столиці (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Двома поєдинками вітчизняних грандів у суботу розпочнеться 26-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Ігровий день стартуватиме матчем у столиці. Київське "Динамо" прийме "Чорноморець" із Одеси. Початок зустрічі – о 14:00.

Натомість о 17-й годині на поле "Арени Львів" вийдуть петровський "Інгулець" у статусі господаря і донецький "Шахтар". У неділю ж два поєдинки призначили на 13:00 – "Металіст" із Харкова прийме луганську "Зорю", а "Львів" намагатиметься відібрати очки в полтавської "Ворскли".

На годину пізніше розпочнеться поєдинок у Рівному. Місцевий "Верес" зустрінеться з харківським "Металістом 1925". Останній матч неділі – протистояння криворізького "Кривбаса" і "Руха зі Львова (15:00). У понеділок же "Минай" на Закарпатті прийме "Дніпро-1". Стартовий свисток там прозвучить о 13:00. Закриють тур о 15:00 на Київщині – "Колос" із Ковалівки гратиме проти "Олександрії".

За п'ять турів до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (60 очок). Лише на два пункти відстав "Дніпро-1", а третьою іде "Зоря" (55 пунктів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Динамо" та "Металіста", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 26-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Динамо" – "Чорноморець", 13 травня, 14:00
  • "Інгулець" – "Шахтар", 13 травня, 17:00
  • "Металіст" – "Зоря", 14 травня, 13:00
  • "Львів" – "Ворскла", 14 травня, 13:00
  • "Верес" – "Металіст 1925", 14 травня, 14:00
  • "Кривбас" – "Рух", 14 травня, 15:00
  • "Минай" – "Дніпро-1", 15 травня, 13:00
  • "Колос" – "Олександрія", 15 травня, 15:00

До слова, раніше "Рух" забрав призи за підсумками туру УПЛ після розгрому "Інгульця".

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