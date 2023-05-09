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Аутсайдер УПЛ сенсаційно забрав призи тренеру та футболісту туру чемпіонату

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Львів, Вівторок 09 травня 2023 10:48
Аутсайдер УПЛ сенсаційно забрав призи тренеру та футболісту туру чемпіонату Фото: "Жовто-чорні" святкують розгром "Інгульця" (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 25-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук – футболіст 25-го туру Прем'єр-ліги. Лідер атак львів'ян оформив дубль у домашньому протистоянні з "Інгульцем" (3:0).

Климчук записав до свого активу другий і третій м'ячі "Руха". На старті другої половини він головою переправив у дальній кут фланговий навіс. А в доданий арбітром час форвард влучно пробив під поперечину з лінії штрафного майданчика.

Натомість керманич "Руха" Віталій Пономарьов став найкращим тренером туру. Розгром петровців дозволив львівській команді перервати 9-матчеву серію без перемог. Окрім того, "Рух" покинув зону вильоту та піднявся в зону перехідних матчів.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Аутсайдер УПЛ сенсаційно забрав призи тренеру та футболісту туру чемпіонату

До слова, напередодні "Динамо" мінімально здолало "Кривбас" у Кривому Розі.

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