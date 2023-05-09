Аутсайдер УПЛ сенсаційно забрав призи тренеру та футболісту туру чемпіонату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук – футболіст 25-го туру Прем'єр-ліги. Лідер атак львів'ян оформив дубль у домашньому протистоянні з "Інгульцем" (3:0).

Климчук записав до свого активу другий і третій м'ячі "Руха". На старті другої половини він головою переправив у дальній кут фланговий навіс. А в доданий арбітром час форвард влучно пробив під поперечину з лінії штрафного майданчика.

Натомість керманич "Руха" Віталій Пономарьов став найкращим тренером туру. Розгром петровців дозволив львівській команді перервати 9-матчеву серію без перемог. Окрім того, "Рух" покинув зону вильоту та піднявся в зону перехідних матчів.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.