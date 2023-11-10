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Продовження УПЛ 10-12 листопада: повний розклад матчів чотирнадцятого туру

Фото: "Динамівці" гостюватимуть в лідера першості (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга продовжить сезон 2023/24 одним поєдинком у п'ятницю. Програма туру розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриють тур на Київщині. У гості до "Колоса" з Ковалівки завітав закарпатський "Минай". Матч розпочнеться о 17:00.

На суботу заплановані три поєдинки. О 13-й годині столична "Оболонь" прийме "Ворсклу" з Полтави, а на дві години пізніше житомирське "Полісся" зустрінеться з "Металістом 1925" із Харкова. Натомість о 17:00 пролунає стартовий свисток у протистоянні "Олександрії" та рівненського "Вереса".

Лідер першості та вітчизняні гранди зіграють у неділю. На 13:00 запланований поєдинок у Кривому Розі між "Кривбасом" і київським "Динамо". Луганська "Зоря" згодом прийме черкаський ЛНЗ (14:00). Натомість о 17-й годині розпочнеться поєдинок одеського "Чорноморця" і "Руха" зі Львова. Центральний матч туру – донецький "Шахтар" проти "Дніпра-1" (19:00).

Домашні поєдинки "Колоса", "Оболоні", "Полісся", "Олександрії", "Чорноморця" і "Шахтаря" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Кривбаса" транслюватимуть в YouTube, а поєдинок "Зорі" покаже телеканал УНІАН.

Перелік матчів 14-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Колос" – "Минай", 10 листопада, 17:00
  • "Оболонь" – "Ворскла", 11 листопада, 13:00
  • "Полісся" – "Металіст 1925", 11 листопада, 15:00
  • "Олександрія" – "Верес", 11 листопада, 17:00
  • "Кривбас" – "Динамо", 12 листопада, 13:00
  • "Зоря" – ЛНЗ, 12 листопада, 14:00
  • "Чорноморець" – "Рух", 12 листопада, 17:00
  • "Шахтар" – "Дніпро-1", 12 листопада, 19:00

 

До слова, раніше "Ворскла" вперше призначила жінку тренером команди U-19.

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