Продовження терміну дії закордонного паспорта: хто може скористатися можливістю та за яких умов

Для продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон або щоб додати до нього інформацію про дитину, це можна зробити в підрозділах Державної міграційної служби (ДМС), за умови виконання наступних вимог:
Наявність нагальної потреби у виїзді за кордон. Це можуть бути ситуації, коли:
- необхідно терміново пройти лікування за кордоном;
- потрібно супроводжувати тяжкохворого;
- сталася смерть родича, що проживає за межами України.
Важливо надати відповідні підтверджуючі документи.
Відсутність технічної можливості оформлення нового паспорта через Єдиний державний демографічний реєстр у місцевому підрозділі ДМС.
У випадку, коли ви перебуваєте за кордоном, продовження терміну дії паспорта або внесення даних про дитину можна здійснити в консульських установах України.
Для отримання детальної інформації звертайтесь до найближчого підрозділу ДМС або консульської установи.