Продовження терміну дії закордонного паспорта: хто може скористатися можливістю та за яких умов

Для продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон або щоб додати до нього інформацію про дитину, це можна зробити в підрозділах Державної міграційної служби (ДМС), за умови виконання наступних вимог:

Наявність нагальної потреби у виїзді за кордон. Це можуть бути ситуації, коли:

необхідно терміново пройти лікування за кордоном;

потрібно супроводжувати тяжкохворого;

сталася смерть родича, що проживає за межами України.

Важливо надати відповідні підтверджуючі документи.

Відсутність технічної можливості оформлення нового паспорта через Єдиний державний демографічний реєстр у місцевому підрозділі ДМС.

У випадку, коли ви перебуваєте за кордоном, продовження терміну дії паспорта або внесення даних про дитину можна здійснити в консульських установах України.

Для отримання детальної інформації звертайтесь до найближчого підрозділу ДМС або консульської установи.