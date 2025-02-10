Продление срока действия загранпаспорта: кто может воспользоваться возможностью и при каких условиях

Для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или чтобы добавить в него информацию о ребенке, это можно сделать в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС), при условии выполнения следующих требований:

Наличие насущной необходимости в выезде за границу. Это могут быть ситуации, когда:

необходимо срочно пройти лечение за границей;

нужно сопровождать тяжелобольного;

произошла смерть родственника, проживающего за пределами Украины.

Важно предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Отсутствие технической возможности оформления нового паспорта через Единый государственный демографический реестр в местном подразделении ГМС.

В случае, когда вы находитесь за границей, продление срока действия паспорта или внесение данных о ребенке можно осуществить в консульских учреждениях Украины.

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее подразделение ГМС или консульское учреждение.