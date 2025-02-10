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Продление срока действия загранпаспорта: кто может воспользоваться возможностью и при каких условиях

Фото: Загранпаспорт в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Если нужно продлить срок действия паспорта для выезда за границу, это можно сделать в подразделениях ГМС. Но при наличии насущной необходимости выезда или через консульские учреждения.

Для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или чтобы добавить в него информацию о ребенке, это можно сделать в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС), при условии выполнения следующих требований:

Наличие насущной необходимости в выезде за границу. Это могут быть ситуации, когда:

  • необходимо срочно пройти лечение за границей;
  • нужно сопровождать тяжелобольного;
  • произошла смерть родственника, проживающего за пределами Украины.

Важно предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Отсутствие технической возможности оформления нового паспорта через Единый государственный демографический реестр в местном подразделении ГМС.

В случае, когда вы находитесь за границей, продление срока действия паспорта или внесение данных о ребенке можно осуществить в консульских учреждениях Украины.

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее подразделение ГМС или консульское учреждение.

Напомним, что украинцы смогут воспользоваться еще одним действием в центрах предоставления административных услуг. Можно будет одновременно оформить загранпаспорт и паспорт гражданина.

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Паспорт УкраїниГМС