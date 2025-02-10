Продовження терміну дії закордонного паспорта: хто може скористатися можливістю та за яких умов
Якщо потрібно продовжити термін дії паспорта для виїзду за кордон, це можна зробити в підрозділах ДМС. Але за наявності нагальної потреби виїзду або через консульські установи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.
Для продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон або щоб додати до нього інформацію про дитину, це можна зробити в підрозділах Державної міграційної служби (ДМС), за умови виконання наступних вимог:
Наявність нагальної потреби у виїзді за кордон. Це можуть бути ситуації, коли:
- необхідно терміново пройти лікування за кордоном;
- потрібно супроводжувати тяжкохворого;
- сталася смерть родича, що проживає за межами України.
Важливо надати відповідні підтверджуючі документи.
Відсутність технічної можливості оформлення нового паспорта через Єдиний державний демографічний реєстр у місцевому підрозділі ДМС.
У випадку, коли ви перебуваєте за кордоном, продовження терміну дії паспорта або внесення даних про дитину можна здійснити в консульських установах України.
Для отримання детальної інформації звертайтесь до найближчого підрозділу ДМС або консульської установи.
Нагадаємо, що українці зможуть скористатись ще однією дією у центрах надання адміністративних послуг. Можна буде одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина.