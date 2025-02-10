Продление срока действия загранпаспорта: кто может воспользоваться возможностью и при каких условиях
Если нужно продлить срок действия паспорта для выезда за границу, это можно сделать в подразделениях ГМС. Но при наличии насущной необходимости выезда или через консульские учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или чтобы добавить в него информацию о ребенке, это можно сделать в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС), при условии выполнения следующих требований:
Наличие насущной необходимости в выезде за границу. Это могут быть ситуации, когда:
- необходимо срочно пройти лечение за границей;
- нужно сопровождать тяжелобольного;
- произошла смерть родственника, проживающего за пределами Украины.
Важно предоставить соответствующие подтверждающие документы.
Отсутствие технической возможности оформления нового паспорта через Единый государственный демографический реестр в местном подразделении ГМС.
В случае, когда вы находитесь за границей, продление срока действия паспорта или внесение данных о ребенке можно осуществить в консульских учреждениях Украины.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее подразделение ГМС или консульское учреждение.
Напомним, что украинцы смогут воспользоваться еще одним действием в центрах предоставления административных услуг. Можно будет одновременно оформить загранпаспорт и паспорт гражданина.