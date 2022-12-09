ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/4 фіналу Мундіалю 9 грудня

Новость на русском →
Ер-Райян, П'ятниця 09 грудня 2022 11:30
Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/4 фіналу Мундіалю 9 грудня Фото: Бразильські святкування в 1/8 фіналу чемпіонату світу (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Чвертьфінальна стадія катарського Мундіалю розпочнеться двома матчами в п'ятницю. Зіграють представники "лівої" частини турнірної сітки чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Організатори ЧС-2022 запланували два поєдинки на 9 грудня. Зокрема, зіграють звичні фаворити планетарних форумів – збірні Бразилії та Аргентини.

Саме пентакампеони першими вийдуть на поле. О 17:00 в Ер-Райяні команда Тіте розпочне матч проти національної команди Хорватії. Балканці лише в серії пенальті зуміли здолати Японію в 1/8 фіналу. Тим часом збірна Бразилії легко розгромила Південну Корею (4:1).

Натомість о 21 годині в Лусаїлі зійдуться збірні Нідерландів та Аргентини. На шляху в чвертьфінал "помаранчеві" впевнено здолали збірну Штатів (3:1). "Альбіселесте" ж майже не відчули спротиву Австралії (2:1). Переможці матчів п'ятниці зустрінуться в півфіналі.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 9 грудня в1/4 фіналу чемпіонату світу-2022:

  • Хорватія – Бразилія, 9 грудня, 17:00
  • Нідерланди – Аргентина, 9 грудня, 21:00

Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/4 фіналу Мундіалю 9 грудня

До слова, раніше Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу ЧМ-2022 Збірна Бразилії Збірна Аргентини
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці