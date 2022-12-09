Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/4 финала Мундиаля 9 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Организаторы ЧМ-2022 запланировали два поединка на 9 декабря. В частности, сыграют привычные фавориты планетарных форумов – сборные Бразилии и Аргентины.

Именно пентакампеоны первыми выйдут на поле. В 17:00 в Эр-Райяне команда Тите начнет матч против национальной команды Хорватии. Балканцы только в серии пенальти сумели одолеть Японию в 1/8 финала. Тем временем сборная Бразилии легко разгромила Южную Корею (4:1).

Затем в 21 час в Лусаиле сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины. На пути в четвертьфинал "оранжевые" уверенно одолели сборную Штатов (3:1). "Альбиселесте" в свою очередь почти не ощутили сопротивления Австралии (2:1). Победители матчей пятницы встретятся в полуфинале.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 9 декабря в 1/4 финала чемпионата мира-2022:

Хорватия – Бразилия, 9 декабря, 17:00

Нидерланды – Аргентина, 9 декабря, 21:00