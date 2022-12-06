Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/8 фіналу Мундіалю 6 грудня

У рамках 1/8 фіналу переможці квартетів міряються силами з командами, що фінішували другими в сусідніх групах. Зокрема, збірні Марокко та Португалії тріумфували на груповому етапі.

Саме магрибці розпочнуть ігровий день о 17:00. Суперником "Атлаських левів" стане національна команда Іспанії. Результати піренейців наразі непереконливі. Після рогрому Коста-Рики (7:0) вони звели внічию поєдинок із німцями та програли збірній Японії (1:2).

Натомість о 21:00 в Лусаїлі зійдуться Португалія і Швейцарія. Команда Кріштіану Роналду після двох перемог на старті дозволила собі програти Республіці Корея останній матч групи (1:2). Тим часом альпійці гідно протистояли грізній Бразилії (0:1) та переграли камерунців із сербами.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 6 грудня на чемпіонаті світу-2022: