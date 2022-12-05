Бразилія розтрощила збірну Південної Кореї в 1/8 фіналу катарського Мундіалю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Бразилія – Республіка Корея – 4:1

Голи: Вінісіус, 7, Неймар, 13 (пенальті), Рішарлісон, 29, Пакета, 36 – Пек Син Хо, 76

Зі стартовим свистком пентакампеони полетіли здобувати путівку в чвертьфінал. Величезне бажання і натиск бразильців швидко дали плоди. На 7-й хвилині Неймар прострілив уздовж лінії штрафного на лівий край карної зони, де Вінісіус прийняв м'яч і елегантно поклав у дальній кут.

Ще за кілька хвилин "селесао" подвоїли перевагу. Це Рішарлісон фолом на собі заробив одинадцятиметровий, а Неймар переграв голкіпера ударом із позначки. Корейці спробували відразу відповісти, але постріл Хвана в дальню дев'яику ефектно парирував Аліссон.

Та до перерви збірна Бразилії шокувала азійську команду ще двома забитими м'ячами. Спершу Рішарлісон організував розкішну комбінацію з Рафіньєю і Тьягу Сілвою та реалізував вихід віч-на-віч. А згодом Пакета в один дотик замкнув "черпак" Вінісіуса з флангу.

Зупинятися пентакампеони і не думали. Наприкінці першого тайму Рішарлісон змарнував ще одне побачення з Кімом. Натомість на старті другого Рафінья накрутив оборонця в межах штрафного та бив у дальній кут низом – воротар відбив м'яч у бік.

Невимушені та ззовні легкі у виконанні бразильців атаки в ці хвилини зривали оплески не тільки рідних уболівальників. Імовірно, вперше на катарському Мундіалі фанати різних команд отримали істинне естетично задоволення від перегляду футболу.

Той же Рафінья змарнував ще дві нагоди. Зокрема, пробив вище воріт зі штрафного та влучив у гокліпера з близької відстані. Зате на 68-й хвилині могли розмочити рахунок і корейці – Аліссон і Маркіньйос стали нездоланною "стіною" Бразилії.

Та втримати ворота сухими пентакампеони таки не змогли. На 76-й Пек Син Хо класно зіграв на підбиранні після стандарту та гарматним пострілом з-за меж штрафного пробив Аліссона та встановив остаточний результат поєдинку. У чвертьфіналі бразильці зустрінуться зі збірною Хорватії.